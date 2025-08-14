Top 5 bowlers have hit more sixes than Gautam Gambhir in international cricket see these surprising names गौतम गंभीर से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के लगा चुके हैं ये गेंदबाज, देखें हैरान कर देने वाले 5 नाम
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलगौतम गंभीर से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के लगा चुके हैं ये गेंदबाज, देखें हैरान कर देने वाले 5 नाम

गौतम गंभीर से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के लगा चुके हैं ये गेंदबाज, देखें हैरान कर देने वाले 5 नाम

गौतम गंभीर भारत को मौजूदा हेड कोच और 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने सभी फॉर्मेट में मिलाकर 10 हजार से अधिक रन बनाए, मगर छक्के जड़ने के मामले में वह काफी पीछे रह गए। आज हम आपको उन 5 गेंदबाजों के नाम बताएंगे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में गंभीर से ज्यादा सिक्स जड़े हैं।

Lokesh KheraThu, 14 Aug 2025 04:14 PM
1/7

गौतम गंभीर

गौतम गंभीर भारत को मौजूदा हेड कोच और 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने सभी फॉर्मेट में मिलाकर 10 हजार से अधिक रन बनाए, मगर छक्के जड़ने के मामले में वह काफी पीछे रह गए। आज हम आपको उन 5 गेंदबाजों के नाम बताएंगे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में गंभीर से ज्यादा सिक्स जड़े हैं।

2/7

गौतम गंभीर ने खेले 242 इंटरनेशनल मैच

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने अपने करियर में टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर कुल 242 इंटरनेशनल मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 38.95 की औसत के साथ 10324 रन बनाए। हालांकि वह अपने करियर में कुल 37 ही छक्के लगा सके। 17 सिक्स उन्होंने वनडे में तो 10-10 टेस्ट और टी20 में लगाए।

3/7

डेल स्टेन

साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 265 मैच खेलकर 45 सिक्स लगाए। 36 छक्के उन्होंने टेस्ट में तो 9 वनडे में लगाए।

4/7

मुथैया मुरलीधरन का नाम हैरान कर देने वाला

श्रीलंका के लीजेंड स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का नाम इस लिस्ट में काफी हैरान कर देने वाला है। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसके बावजूद उन्होंने अपने करियर में कुल 41 छक्के लगाए। मुरलीधरन ने श्रीलंका के लिए कुल 495 इंटरनेशनल मैच खेले।

5/7

शेन वॉर्न

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न के नाम भी इंटरनेशनल क्रिकेट में गौतम गंभीर से ज्यादा सिक्स है। वॉर्न ने 339 मैचों में 50 सिक्स जड़े हैं।

6/7

ट्रेंट बोल्ट

न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट का नाम भी इस लिस्ट में है। 253 मैचों में वह 39 छक्के लगा चुके हैं। 30 सिक्स उन्होंने टेस्ट में तो 7 वनडे में और 2 टी20 में लगाए हैं।

7/7

उमर गुल

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल का नाम भी इस लिस्ट में है। गुल ने अपने इंटरनेशनल करियर में खेले 237 मैचों में 44 छक्के लगाए हैं।

Gautam Gambhir