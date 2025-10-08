टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को स्टंप आउट कराने वाले गेंदबाज, ये दिग्गज हैं टॉप 5 में

ग्रिमेट का नंबर पांचवां

उन्हीं के देश क्लैरी ग्रिमेट पांचवें नंबर पर हैं और वे इस लिस्ट में तीसरे स्पिनर हैं। क्लैरी ग्रिमेट ने भी 28 शिकार बतौर स्टंपिंग किए थे। ग्रिमेट ने 216 विकेट टेस्ट में चटकाए थे। इनमें से करीब 13 फीसदी विकेट उनको स्टंपिंग के तौर पर मिले।