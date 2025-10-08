Top 5 bowler who dismissed most batters stumped out in Test Cricket muttiah Muralitharan at top no indian in list टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को स्टंप आउट कराने वाले गेंदबाज, ये दिग्गज हैं टॉप 5 में
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को स्टंप आउट कराने वाले गेंदबाज, ये दिग्गज हैं टॉप 5 में

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को स्टंप आउट कराने वाले टॉप 5 गेंदबाजों में श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन सबसे आगे हैं। इस लिस्ट में कोई भी भारतीय गेंदबाज नहीं है

Vikash GaurWed, 8 Oct 2025 12:00 PM
1/6

स्टंप आउट कराने वाले गेंदबाज

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को स्टंप आउट कराने वाले टॉप 5 गेंदबाजों में एक भी भारतीय शामिल नहीं है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के तीन और श्रीलंका के दो गेंदबाज शामिल हैं। लिस्ट में कौन-कौन शामिल है, ये जान लीजिए।

2/6

मुरलीधरन का विश्व रिकॉर्ड

श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को स्टंप आउट कराने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अपने करियर में 47 बल्लेबाजों को स्टंप आउट कराया है, जो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

3/6

वॉर्न दूसरे नंबर पर

ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत स्पिनर शेन वॉर्न इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। शेन वॉर्न ने अपने टेस्ट करियर में कुल 36 बल्लेबाजों को स्टंप आउट कराया था।

4/6

हेराथ तीसरे नंबर पर

श्रीलंका के एक और स्पिनर का नाम इस लिस्ट में है। ये हैं रंगना हेराथ, जिन्होंने कुल 35 बल्लेबाजों को टेस्ट क्रिकेट में स्टंप आउट के तौर पर पवेलियन भेजा था।

5/6

लियोन अभी भी एक्टिव

लिस्ट में दूसरे ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज इस लिस्ट में नाथन लियोन हैं, जिन्होंने कुल 28 खिलाड़ियों को स्टंप आउट कराके पवेलियन भेजा था। उनके इन नंबरों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि वे टॉप 5 में एकमात्र एक्टिव प्लेयर हैं।

6/6

ग्रिमेट का नंबर पांचवां

उन्हीं के देश क्लैरी ग्रिमेट पांचवें नंबर पर हैं और वे इस लिस्ट में तीसरे स्पिनर हैं। क्लैरी ग्रिमेट ने भी 28 शिकार बतौर स्टंपिंग किए थे। ग्रिमेट ने 216 विकेट टेस्ट में चटकाए थे। इनमें से करीब 13 फीसदी विकेट उनको स्टंपिंग के तौर पर मिले।

Muttiah Muralitharan Shane Warne Nathan Lyon