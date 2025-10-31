T20I क्रिकेट में टीम इंडिया की 5 सबसे शर्मनाक हार, जानिए कब-कब भारतीय टीम हुई शर्मसार

भारत की सबसे शर्मनाक हार

टीम इंडिया को 17 साल पहले मेलबर्न में ही सबसे शर्मनाक हार का सामना टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में करना पड़ा था। उस मैच में भारतीय टीम 52 गेंद शेष रहते हार गई थी। गेंद बचने के हिसाब से टी20 क्रिकेट में भारत की ये सबसे शर्मनाक हारी थी।