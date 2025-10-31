T20I क्रिकेट में टीम इंडिया की 5 सबसे शर्मनाक हार, जानिए कब-कब भारतीय टीम हुई शर्मसार

टीम इंडिया को 17 साल पहले मेलबर्न में ही सबसे शर्मनाक हार का सामना टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में करना पड़ा था। उस मैच में भारतीय टीम 52 गेंद शेष रहते हार गई थी। गेंद बचने के हिसाब से टी20 क्रिकेट में भारत की ये सबसे शर्मनाक हारी थी।
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को मेलबर्न में 40 गेंद शेष रहते टी20 इंटरनेशनल मैच में मात दी। भारत की ये दूसरी सबसे शर्मनाक हार टी20 क्रिकेट में गेंद शेष रहने के हिसाब है।
टीम इंडिया को टी20 इंटरनेशनल मैच में तीसरी सबसे शर्मनाक हार 2021 में मिली थी। कोलंबो मे खेले गए मैच में श्रीलंका ने भारत को 33 गेंद शेष रहते टी20 मैच में हराया था।
2021 का टी20 वर्ल्ड कप आपको याद ही होगा, जिसमें भारतीय टीम को दुबई के मैदान पर न्यूजीलैंड ने 33 गेंद शेष रहते टी20 मैच में मात दी थी। भारत की वो चौथी सबसे शर्मनाक हार गेंद शेष रहते हुए थी।
2012 के टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने टी20 क्रिकेट के इतिहास की पांचवीं सबसे शर्मनाक हार का स्वाद चखाया था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 31 गेंद शेष रहते जीत हासिल की थी।