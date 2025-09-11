Top 5 Best Bowling Performances in Asia Cup T20 history Bhuvneshwar Kumar Kuldeep Yadav टी20 एशिया कप के इतिहास के 5 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन; लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचे कुलदीप यादव
टी20 एशिया कप के इतिहास के 5 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन; लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचे कुलदीप यादव

बाएं हाथ के लेग स्पिनर कुलदीप यादव एशिया कप में भारत के पहले मैच में यूएई के खिलाफ कहर बनकर टूटे। 15 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय टी20 खेल रहे यादव ने अपनी बलखाती गेंदों से कमाल कर दिया और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने एशिया कप टी20 के इतिहास का दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया।

Chandra Prakash PandeyThu, 11 Sep 2025 03:05 PM
1/5

भुवनेश्वर कुमार

एशिया कप टी20 के इतिहास में किसी मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम है। उन्होंने 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में सिर्फ 4 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे।

2/5

कुलदीप यादव

भारत के लेग स्पिनर कुलदीप यादव ने 10 सितंबर 2025 को एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच में सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। यह टी20 एशिया कप के इतिहास में किसी भी गेंदबाज का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने यह मैच सिर्फ 4.3 ओवर में 9 विकेट से जीत लिया। यादव को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

3/5

शादाब खान

टी20 एशिया कप के इतिहास में बेस्ट बोलिंग फिगर के मामले में पाकिस्तान के शादाब खान तीसरे नंबर पर हैं। 2022 में उन्होंने हांगकांग के खिलाफ मैच में सिर्फ 8 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे।

4/5

मोहम्मद नबी

अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 2016 में हांगकांग के खिलाफ मैच में 17 रन देकर 4 विकेट झटके थे।

5/5

लसिथ मलिंगा और भुवनेश्वर कुमार

बेस्ट बोलिंग फिगर की लिस्ट में शीर्ष पर मौजूद भुवनेश्वर कुमार ने 2022 में ही पाकिस्तान के खिलाफ 26 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। टी20 एशिया कप के इतिहास का ये पांचवां सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। संयोग से श्रीलंका के लसिथ मलिंगा ने भी 2016 में 26 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। इस तरह वह भी इस लिस्ट में संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं।

