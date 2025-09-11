टी20 एशिया कप के इतिहास के 5 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन; लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचे कुलदीप यादव

लसिथ मलिंगा और भुवनेश्वर कुमार

बेस्ट बोलिंग फिगर की लिस्ट में शीर्ष पर मौजूद भुवनेश्वर कुमार ने 2022 में ही पाकिस्तान के खिलाफ 26 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। टी20 एशिया कप के इतिहास का ये पांचवां सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। संयोग से श्रीलंका के लसिथ मलिंगा ने भी 2016 में 26 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। इस तरह वह भी इस लिस्ट में संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं।