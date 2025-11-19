WTC में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 5 बल्लेबाजों में हैं 4 भारतीय, जानिए कौन है सिक्सर किंग?

हिटमैन तीसरे नंबर

टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके रोहित शर्मा ने डब्ल्यूटीसी के इतिहास में कुल 56 छक्के 69 पारियों में जड़े थे। वे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन वे पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज थे, जिन्होंने 50 से ज्यादा छक्के जड़े थे।