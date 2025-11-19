WTC में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 5 बल्लेबाजों में हैं 4 भारतीय, जानिए कौन है सिक्सर किंग?

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज ऋभ पंत हैं, जो अब तक 75 छक्के 69 पारियों में जड़ चुके हैं। वे WTC में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं।
टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके रोहित शर्मा ने डब्ल्यूटीसी के इतिहास में कुल 56 छक्के 69 पारियों में जड़े थे। वे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन वे पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज थे, जिन्होंने 50 से ज्यादा छक्के जड़े थे।
शुभमन गिल WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले चौथे बल्लेबाज हैं, लेकिन वे छक्कों के लिए फेमस नहीं हैं। उन्होंने 73 पारियों में कुल 46 छक्के अब तक WTC मैचों में जड़े हैं।
युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल दुनिया के पांचवें ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने WTC में सबसे ज्यादा छक्के जड़े हैं। वे अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचों में 43 छक्के जड़ने में सफल रहे हैं।