IPL में सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, कोहली ने किया हैरान; लिस्ट में एक विदेशी

विराट कोहली

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा कोहली ने 267 मैचों में 2152 डॉट गेंद खेली। उन्होंने 33.0 प्रतिशत गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया। वह आईपीएल में सबसे ज्यादा रन (8661) बनाने वाले क्रिकेटर हैं।