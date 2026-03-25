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IPL में सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, कोहली ने किया हैरान; लिस्ट में एक विदेशी

आईपीएल 2026 की 28 मार्च से शुरुआत होने जा रही है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में एक विदेशी है। वहीं, दिग्गज विराट कोहली ने हैरान किया।

Md.Akram Mar 25, 2026 04:08 pm IST
1/5

विराट कोहली

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा कोहली ने 267 मैचों में 2152 डॉट गेंद खेली। उन्होंने 33.0 प्रतिशत गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया। वह आईपीएल में सबसे ज्यादा रन (8661) बनाने वाले क्रिकेटर हैं।

2/5

रोहित शर्मा

लिस्ट में दूसरे नंबर पर 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 2015 डॉल बॉल (37.8 प्रतिशत) खेली हैं। वह मुंबई इंडियंस (एमआई) में हैं। रोहित ने 272 मैचों में 7046 रन जुटाए हैं।

3/5

शिखर धवन

पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने आईपीएल में 222 मुकाबलों में 1977 डॉट गेंदों का सामना किया। वह 37.1 प्रतिशत गेंदों पर रन नहीं बना सके। धवन ने 6769 रन जोडे। उन्होंने 2024 में आखिरी आईपीएल मैच खेला।

4/5

डेविड वॉर्नर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने आईपीएल में 184 मैचों में 1723 डॉट गेंद (36.7 प्रतिशत) खेली। उन्होंने 6565 रन बटोरे। वॉर्नर अब आईपीएल में नहीं खेलते। वह 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे।

5/5

रॉबिन उथप्पा

फेहरिस्त में पांचवे पायदान पर पूर्व विकेटकीपर रॉबिन उथप्पा हैं। उन्होंने 1472 डॉट बॉल का सामना किया। वह 38.7 गेंदों पर कोई रन नहीं जुटा सके। उथप्पा ने 205 मैचों में 4952 रन बनाए। वह 2022 में आखिरी बार आईपीएल में उतरे थे।

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