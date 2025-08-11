TOP 5 Batters who hit the most fours in an ODI Innings Rohit Sharma Sachin Tendulkar Virender Sehwag 1 वनडे मैच में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, सचिन-सहवाग से भी आगे ये धाकड़ प्लेयर
वनडे क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में तीन भारतीय हैं। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग से भी आगे एक धाकड़ प्लेयर है।

रोहित शर्मा

एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा चौके मारने का रिकॉर्ड भारत के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। 'हिटमैन' रोहित ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में 33 चौके जमाए थे। उन्होंने ईडन गार्डन्स में दोहरा शतक लगाया था। रोहित के बल्ले से 173 गेंदों में 264 रन निकले।

सचिन तेंदुलकर

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 2010 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध वनडे मैच में 25 चौके ठोकने का कारनामा किया। सचिन ने ग्वालियर के मैदान पर 147 गेंदों में नाबाद 200 रनों की पारी के दौरान ऐसा किया। वह वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं।

वीरेंद्र सहवाग

भारत के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी एक वनडे मैच में 25 चौके जड़े हैं। उन्होंने यह कमाल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डबल सेंचुरी के दौरान किया। सहवाग ने इंदौर के स्टेडियम में 149 गेंदों में 219 रन बटोरे थे।

सनथ जयसूर्या

श्रीलंका के पूर्व खतरनाक ओपनर सनथ जयसूर्या ने 1 वनडे मुकाबले में 24 चौके लगाए हैं। उन्होंने 2006 में नीदरलैंड के सामने ऐसा किया। जयसूर्या ने आम्सटलवेन में खेले गए मैच में 104 गेंदों में कुल 157 रन बनाए थे।

मार्टिन गुप्टिल

न्यूजीलैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल भी एक वनडे मैच में 24 चौके मार चुके हैं। उन्होंने यह कारनामा 2015 वनडे वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में अंजाम दिया। गुप्टिल ने तब वेलिंग्टन में 163 गेंदों में 237 रनों की पारी खेली थी।

