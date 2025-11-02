T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम ने तोड़ा विराट का World Record

बाबर का वर्ल्ड रिकॉर्ड

पाकिस्तान के बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने शनिवार 1 नवंबर को 40वीं बार ये कमाल किया और विराट कोहली को पछाड़ दिया।