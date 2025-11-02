Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोखेलT20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम ने तोड़ा विराट का World Record

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम ने तोड़ा विराट का World Record

बाबर आजम ने विराट कोहली का एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड धराशायी करते हुए उसे अपने नाम कर लिया है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 से ज्यादा रनों की पारी सबसे ज्यादा बार खेलने वाले टॉप 5 खिलाड़ी कौन से हैं? जान लीजिए।

Vikash GaurSun, 2 Nov 2025 06:05 AM
1/5

बाबर का वर्ल्ड रिकॉर्ड

पाकिस्तान के बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने शनिवार 1 नवंबर को 40वीं बार ये कमाल किया और विराट कोहली को पछाड़ दिया।

2/5

हिटमैन तीसरे नंबर पर

भारतीय टीम को टी20 विश्व कप जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने 37 बार फिफ्टी प्लस रन की पारी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली थी। हिटमैन अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं।

3/5

विराट छूट गए पीछे

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक विराट कोहली सबसे ज्यादा 50 प्लस रन की पारी खेलने वाले बल्लेबाज थे। विराट ने 39 बार ये करिश्मा किया था, लेकिन बाबर आजम अब उनसे आगे निकल गए हैं।

4/5

रिजवान चौथे नंबर पर

पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का नाम लिस्ट में चौथे नंबर पर है। वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 31 बार 50 से ज्यादा रन की पारी खेलने में सक्षम हुए हैं।

5/5

वॉर्नर टॉप 5 में

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर रिटायरमेंट लेने के बावजूद लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने 29 दफा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 से ज्यादा रनों की पारी खेली है।

Babar Azam Rohit Sharma Virat Kohli David Warner Mohammad Rizwan