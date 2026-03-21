IPL में कछुए की चाल से शतक जड़ने वाले 5 बैटर, कोहली इस लिस्ट में टॉप पर, सचिन का भी नाम

मनीष पांडे का भी लिस्ट में नाम

इस सूची में मनीष पांडे का नाम भी लिस्ट में है। वे दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भी 67 गेंदों में ही आईपीएल में शतक जड़ा है। साल 2009 में आरसीबी की ओर से खेलते हुए डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ यह शतक लगाया था। वे आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे।