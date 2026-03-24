IPL में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में अभिषेक शर्मा का नाम नहीं

निकोलस पूरन पांचवें स्थान पर

वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने आईपीएल में अब तक कुल 90 मैच खेले हैं, जिसकी 87 पारियों में 168.97 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। खास बात यह है कि इस टॉप-5 की लिस्ट में अभिषेक शर्मा का नाम नहीं है। वे सुनील नरेल के बाद 7वें नंबर पर हैं।