IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी से भी अधिक है इस बैटर का स्ट्राइक रेट, जानिए टॉप-5 में कौन-कौन?

युवा सनसनी वैभव इस सूची में दूसरे स्थान पर

आईपीएल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने वाले दूसरे बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं। उन्होंने अब तक इस सीजन 8 मैचों की 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 357 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने 234.87 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। वैभव ने इस सीजन एक शतक भी लगाया है।