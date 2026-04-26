IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी से भी अधिक है इस बैटर का स्ट्राइक रेट, जानिए टॉप-5 में कौन-कौन?

आईपीएल 2026 में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन हैं, यह सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस सीजन अब तक किन बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से विस्फोटक गति से रन बरसाए है।
आईपीएल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी नहीं बल्कि प्रियांश आर्या हैं। पंजाब किंग्स के बाएं हाथ के युवा सलामी बल्लेबाज ने अब तक कुल 6 मैच की 6 पारियों में बल्लेबाजी की है, जिसमें 254 रन 249 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं।
आईपीएल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने वाले दूसरे बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं। उन्होंने अब तक इस सीजन 8 मैचों की 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 357 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने 234.87 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। वैभव ने इस सीजन एक शतक भी लगाया है।
इस सूची में तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम है। उन्होंने आईपीएल के इस सीजन में अब तक कुल 8 मैचों की 8 पारियां खेली हैं, जिसमें 380 रन बनाए हैं। ऑरेंज कैप उनके सिर पर है। उन्होंने इस दौरान 212.29 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है।
सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का नाम है, जिन्होंने 7 मैचों की 7 पारियों में 235 रन 210.62 की स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं।
आईपीएल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवें नंबर पर ईशान किशन का नाम है, जिन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 312 रन 198. 73 की स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं।