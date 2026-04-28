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IPL 2026 में सर्वाधिक औसत वाले टॉप-5 बैटर, विराट कोहली फिसड्डी, पहले नंबर पर उनकी टीम का ये खिलाड़ी

आईपीएल 2026 में 39 मैच के बाद सर्वाधिक औसत वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन से हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। विराट कोहली इस सूची में पांचवें नंबर पर हैं, पहले नंबर पर उनकी ही टीम का एक खिलाड़ी मौजूद है।

Vimlesh Kumar BhurtiyaApr 28, 2026 09:06 pm IST
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टिम डेविड की है सबसे अधिक औसत

आईपीएल 2026 में 39 मैच होने के बाद सबसे ज्यादा बैटिंग औसत वाले बल्लेबाज आरसीबी के टिम डेविड हैं। उन्होंने इस सीजन में अब तक कुल 8 मैच खेलकर 91.50 की औसत से कुल 183 रन बनाए हैं।

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श्रेयस अय्यर दूसरे स्थान पर

सूची में दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, जिन्होंने 6 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 69.75 की औसत से 279 रन बनाए हैं।

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रवींद्र जडेजा का भी लिस्ट में जलवा

रवींद्र जडेजा इस सूची में तीसरे स्थान पर जिन्होंने 8 मैचों की 6 पारियों में 132 रन 66 की औसत से बनाए हैं। रवींद्र जडेजा इस सीजन अब तक बहुत कम बार आउट हुए हैं।

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क्विंटन डिकॉक चौथे स्थान पर

आईपीएल 2026 में अब तक खेले गए 39 मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा बैटिंग औसत वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर क्विंटन डिकॉक का नाम है, जिन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में 66 की औसत से 132 रन बनाए हैं।

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पांचवें नंबर पर विराट कोहली

लिस्ट में पांचवें और आखिरी स्थान पर विराट कोहली का स्थान है, जिन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 58.50 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 351 रन बनाए हैं।

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