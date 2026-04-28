IPL 2026 में सर्वाधिक औसत वाले टॉप-5 बैटर, विराट कोहली फिसड्डी, पहले नंबर पर उनकी टीम का ये खिलाड़ी

क्विंटन डिकॉक चौथे स्थान पर

आईपीएल 2026 में अब तक खेले गए 39 मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा बैटिंग औसत वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर क्विंटन डिकॉक का नाम है, जिन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में 66 की औसत से 132 रन बनाए हैं।