T20I में सबसे कम गेंदों में 3000 रन पूरे करने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, वसीम ने रोहित से लेकर बटलर को पछाड़ा

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 3000 रन पूरा करने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा एकमात्र भारतीय हैं। यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम लिस्ट में रोहित से लेकर जोस बटलर को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गए हैं।

Md.Akram Mon, 15 Sep 2025 07:49 PM
मुहम्मद वसीम

यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने सोमवार (15 सितंबर) को एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने अबु धाबी के मैदान पर 54 गेंदों में 69 रन जुटाए, जिसमें छह चौके और तीन सिक्स शामिल हैं। उन्होंने इस दौरान सबसे छोटे फॉर्मेट में तीन हजार रन कंप्लीट किए। वह यह आंकड़ा छूने वाले यूएई के पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने साथ ही एक और धांसू कीर्तिमान रचा। वसीम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 3000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वह महज 1947 गेंदों में तीन हजारी बन गए।

जोस बटलर

वसीम ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है, जो अब लिस्ट में दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं। बटलर ने 2068 गेंदों में तीन हजार रन कंप्लीट किए थे। उन्होंने पिछले साल मई में यह आंकड़ा छुआ था।

आरोन फिंच

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच फेहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 2077 गेंदों में तीन हजारी T20I रन पूरे किए थे। उन्होंने अक्टूबर 2022 में ऐसा किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट को अलिवाद कह चुके फिंच ने 103t T20I मैचों में 3120 रन बटोरे।

डेविड वॉर्नर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने टी20 इंटरनेशनल में 2113 गेंदों में तीन हजार रन कंप्लीट करने का कमाल किया था। उन्होंने फरवरी 2024 में यह आंकड़ा छुआ था। वॉर्नर ने अपने करियरम में 110 T20I मैच खेले और 3277 रन बनाए।

रोहित शर्मा

भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 2149 गेंदों में तीन हजार रन पूरे किए थे। रोहित नवंबर 2021 में तीन हजारी बने थे। वह टेस्ट और टी20 इंटरेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। रोहित ने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 159 मैच खेले और 4231 रन बनाए।

