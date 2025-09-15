T20I में सबसे कम गेंदों में 3000 रन पूरे करने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, वसीम ने रोहित से लेकर बटलर को पछाड़ा

मुहम्मद वसीम

यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने सोमवार (15 सितंबर) को एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने अबु धाबी के मैदान पर 54 गेंदों में 69 रन जुटाए, जिसमें छह चौके और तीन सिक्स शामिल हैं। उन्होंने इस दौरान सबसे छोटे फॉर्मेट में तीन हजार रन कंप्लीट किए। वह यह आंकड़ा छूने वाले यूएई के पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने साथ ही एक और धांसू कीर्तिमान रचा। वसीम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 3000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वह महज 1947 गेंदों में तीन हजारी बन गए।