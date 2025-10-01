TOP 5 Batsmen With Slowest Century in T20I Cricket Tim Robinson Broke Rohit Sharma Record During NZ vs AUS 1st T20I T20I में सबसे धीमा शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, टिम रॉबिन्सन ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड
T20I क्रिकेट में फुल मेंबर नेशन की ओर से सबसे ज्यादा धीमी शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट से रोहित शर्मा निकल गए हैं। न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है।

Md.Akram Wed, 1 Oct 2025 05:35 PM
1/5

पॉल स्टर्लिंग

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर फुल मेंबर नेशन प्लेयर सबसे धीमा शतक लगाने का रिकॉर्ड पॉल स्टर्लिंग के नाम है। आयरलैंड के अनुभवी बल्लेबाज स्टर्लिंग ने साल 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 70 गेंदों में सेंचुरी जमाई थी। उन्होंने ब्रेडी के स्टेडियम में 75 गेंदों में नाबाद 115 रनों की पारी खेली, जिसमें आठ चौके औ इतने ही छक्के सामिल हैं।

2/5

मार्टिन गुप्टिल

न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 2012 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टी20 मैच में 69 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट की थी। गुप्टिल ने ईस्ट लंदन के मैदान पर नाबाद 101 रनों की पारी में 9 चौके जड़े और 6 सिक्स उड़ाए।

3/5

मोर्ने वैन विक

साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज मोर्ने वैन विक ने साल 2015 में वेस्टइंडीज के सामने 67 गेंदों में शतक जमाया था। वह डरबन में 70 गेंदों में 114 रन बनाक नाबाद लौटे थे। उनके बल्ले से 9 चौके और सात छक्के निकले। यह विक का एकमात्र इंटरनेशनल शतक है।

4/5

जोस बटलर

इंग्लैंड के धाकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर ने भी 67 गेंदों में सेंचुरी लगाई है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में श्रीलंका के विरुद्ध नाबाद 101 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने शारजाह के स्टेडियम में छह चौके और इतने ही छक्के ठोके।

5/5

रॉबिन्सन ने तोड़ा रोहित का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन फेहरिस्त में पांचवें नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने बुधवार (1 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में 65 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। बे ओवल में न्यूजीलैंड के टॉस गंवाने के बाद 23 वर्षीय रॉबिन्सन ने 66 गेंदों में नाबाद 106 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके और पांच छक्के मारे। रॉबिन्सन की सेंचुरी के दम पर न्यूजीलैंड ने 181/6 का स्कोर बनाया लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 16.3 ओवर में आसानी से छह विकेट से जीत हासिल कर ली। रॉबिन्सन ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित ने 2024 में अफगानिस्तान के सामने 64 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने बेंगलुरु में 69 गेंदों में 11 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 121 रन जोड़े थे। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं।

