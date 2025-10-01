T20I में सबसे धीमा शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, टिम रॉबिन्सन ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

रॉबिन्सन ने तोड़ा रोहित का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन फेहरिस्त में पांचवें नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने बुधवार (1 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में 65 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। बे ओवल में न्यूजीलैंड के टॉस गंवाने के बाद 23 वर्षीय रॉबिन्सन ने 66 गेंदों में नाबाद 106 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके और पांच छक्के मारे। रॉबिन्सन की सेंचुरी के दम पर न्यूजीलैंड ने 181/6 का स्कोर बनाया लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 16.3 ओवर में आसानी से छह विकेट से जीत हासिल कर ली। रॉबिन्सन ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित ने 2024 में अफगानिस्तान के सामने 64 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने बेंगलुरु में 69 गेंदों में 11 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 121 रन जोड़े थे। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं।