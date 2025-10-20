वनडे इतिहास में सबसे धीमा शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, भारत के खिलाफ हुई थीं सुस्ती की हदें पार

स्कॉट स्टाइरिस

न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउडर स्कॉट स्टाइरिस संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने 2007 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के सामने 152 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट की थी। 157 गेंदों में कुल 111 रन बनाए। न्यूजीलैंड को 219/7 का स्कोर बनाने के बाद छह विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। वहीं, रमीज राजा ने 1990 में एडिलेड में श्रीलंका के विरुद्ध 152 गेंदों में शतक लगाया था। वह 154 गेंदों में 107 रन बनाकर नाबाद रहे थे। पाकिस्तान को 315/3 का स्कोर खड़ा करने के बाद 27 रनों से जीत मिली थी।