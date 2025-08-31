T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, रोहित या विराट नहीं; अफगानी है नंबर-1

टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा छकक्के ठोकने का रिकॉर्ड नजीबुल्लाह जादरान के नाम दर्ज है। अफगानिस्तान के बल्लेबाज जादरान ने टूर्नामेंट के टी20 फॉर्मेट में 8 मैच खेले और 13 सिक्स जमाए।
अफगानिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने टी20 एशिया कप में पांच मैचों में 12 सिक्स उड़ाए हैं। वह टी20 एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान स्क्वॉड का हिस्सा हैं। टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने टी20 एशिया कप में 9 मैचों में 12 छक्के मारे। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। रोहित अब भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलेंगे। वह भारतीय वनडे टीम के कप्तान हैं।
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने टी20 एशिया कप में 10 मैच खेलने के बाद 11 सिक्स लगाए। कोहली भी टेस्ट और टी20 इंटरेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।
सूची में पांचवें नंबर पर हांगकांग के बल्लेबाज बाबर हयात हैं। हयात ने टी20 एशिया कप में पांच मैचों में 10 सिक्स उड़ाए। एशिया कप साल 2016 में पहली बार टी20 फॉर्मेट में आयोजित हुआ था।