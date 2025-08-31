T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, रोहित या विराट नहीं; अफगानी है नंबर-1

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने टी20 एशिया कप में 9 मैचों में 12 छक्के मारे। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। रोहित अब भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलेंगे। वह भारतीय वनडे टीम के कप्तान हैं।