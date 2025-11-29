ODI इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, रोहित शर्मा की नजरें शाहिद अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर

शाहिद अफरीदी

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के नाम वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अफरीदी ने अपने वनडे करियर में 351 छक्के जड़े थे। उन्होंने आखिरी मैच 2015 में खेला था। इसका मतलब यह है कि पिछले 15 सालों से वह इस रिकॉर्ड पर राज कर रहे हैं, मगर अब रोहित शर्मा उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर हैं।