एक SMAT में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने तो 2025 में गर्दा उड़ा दिया

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड देवदत्त पडिक्कल के नाम दर्ज है। उन्होंने 2019 में आयोजित टूर्नामेंट में कर्नाटक के लिए 12 मैचों में 580 रन जोड़े थे, जिसमें 64.44 का औसत रहा। उन्होंने एक सेंचुरी और पांच अर्धशतक जमाए थे।
रोहन कदम का 2018 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बल्ला बोला था। उन्होंने कर्नाटक की ओर से 12 मैचों में 53.60 के औसत से 536 रन जुटाए थे। रोहन के बल्ले से पांच अर्धशतकीय पारियां निकली थीं।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में गर्दा उड़ा दिया और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए। ईशान ने झारखंड के लिए 10 मैचों में 517 रन बनाए, जिसमें 57.44 का औसत है। ईशान की कप्तानी वाली झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की। ईशान ने फाइनल में शतक लगाया। उन्होंने लीग चरण में भी शतक ठोका था। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए। झारखंड देश का प्रमुख टी20 घरेलू टूर्नामेंट जीतने वाला 12वां राज्य बन गया।
ईशान किशन ने रियान पराग का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। रियान ने 2023 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में असम की ओर से 10 मुकाबलों में 510 रन बटोरे। उनका औसत 85.00 का रहा। रियान ने सात अर्धशतकीय पारियां खेलीं।
सूची में पांचवें नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं। उन्होंने 2023 में आयोजित टूर्नामेंट में 10 मैचों में 485 रन जोड़े थे, जिसमें 48.50 का औसत रहा। उन्होंने दो सेंचुरी और तीन फिफ्टी जमाई थी।