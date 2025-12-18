एक SMAT में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने तो 2025 में गर्दा उड़ा दिया

ईशान किशन

लिस्ट में तीसरे नंबर पर विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में गर्दा उड़ा दिया और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए। ईशान ने झारखंड के लिए 10 मैचों में 517 रन बनाए, जिसमें 57.44 का औसत है। ईशान की कप्तानी वाली झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की। ईशान ने फाइनल में शतक लगाया। उन्होंने लीग चरण में भी शतक ठोका था। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए। झारखंड देश का प्रमुख टी20 घरेलू टूर्नामेंट जीतने वाला 12वां राज्य बन गया।