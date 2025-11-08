एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, स्टीव स्मिथ इस बड़े कारनामे से ज्यादा दूर नहीं

एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के नाम दर्ज है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 37 टेस्ट मैचों में 5028 रन बनाए, जिसमें 89.78 का औसत रहा। ब्रैडमैन एशेज में पांच हजार रनों का आंकड़ा छूने वाले इकलौते हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जैक हॉब्स हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 टेस्ट मुकाबलों में 3636 रन बटोरे। हॉब्स का औसत 54.26 का है। उनका रिकॉर्ड अब खतरे में हैं।
ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अभी तक एशेज में 37 टेस्ट मैचों में 56.01 के औसत से 3417 रन जुटाए हैं। वह 21 नवंबर से शुरू होने जा रही एशेज सीरीज में बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं। स्मिथ को सूची में हॉब्स से आगे निकलने के लिए 220 रनों की जरूरत है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर ने एशेज में 42 मैचों में 3222 रन बनाए। उनका औसत 55.55 का रहा। बॉर्डर के नाम बतौर कप्तान सर्वाधिक 28 मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है।
फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर स्टीव वॉ हैं। उन्होंने एशेज में 45 टेस्ट मुकाबलों में 3173 रन जोड़े, जिसमें 58.75 का औसत है।