एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, स्टीव स्मिथ इस बड़े कारनामे से ज्यादा दूर नहीं

स्टीव स्मिथ

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अभी तक एशेज में 37 टेस्ट मैचों में 56.01 के औसत से 3417 रन जुटाए हैं। वह 21 नवंबर से शुरू होने जा रही एशेज सीरीज में बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं। स्मिथ को सूची में हॉब्स से आगे निकलने के लिए 220 रनों की जरूरत है।