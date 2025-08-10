FC क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, भारतीय ने बनाए 400+ रन; ब्रैडमैन का तीसरा नंबर

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा के नाम दर्ज है। लारा ने साल 1994 में वारविकशायर की ओर से खेलते हुए डरहम के खिलाफ नाबाद 501 रन बनाए थे। उन्होंने बर्मिंघम के मैदान पर 427 गेंदों का सामना करने के बाद 62 चौके और 10 छक्के मारे। लारा के अलावा कोई भी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 500 का आंकड़ा नहीं छू सका।
पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 1959 में कराची के मैदान पर बहावलपुर के विरुद्ध 499 रनों की पारी खेली थी। हनीफ कराची टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी पारी में 64 चौके ठोके।
ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने 1930 में नाबाद 452 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने न्यू साउथ वेल्स की ओर से यह कारनामा किया। ब्रैडमैन ने सिडनी के स्टेडियम में क्वींसलैंड के खिलाफ 465 गेंदों का सामना करने के बाद 49 चौके जमाए।
फेहरिस्त में चौथे पायदान पर भाऊसाहेब निंबालकर हैं। निंबालकर ने 1948 में महाराष्ट्र की ओर से रणजी ट्रॉफी मैच में नाबाद 443 रनों की पारी खेली। उन्होंने पुणे के मैदान पर काठियावाड़ टीम के खिलाफ अपनी पारी में 49 चौके जड़े और एक सिक्स लगाया। निंबालकर के नाम आज भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का भारतीय रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने अपने करियर में कभी भारत के लिए टेस्ट मैच नहीं खेला।
ऑस्ट्रेलिया के बिल पोंसफोर्ड सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 1927 में मेलबर्न में क्वींसलैंड के खिलाफ 437 रनों की पारी खेली थी। वह विक्टोरिया टीम का हिस्सा थे। पोंसफोर्ड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दो बार 400 प्लस रन बनाए। उन्होंने 1923 में तस्मानिया के सामने 429 रनों की पारी खेली।