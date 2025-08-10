FC क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, भारतीय ने बनाए 400+ रन; ब्रैडमैन का तीसरा नंबर

ब्रायन लारा

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा के नाम दर्ज है। लारा ने साल 1994 में वारविकशायर की ओर से खेलते हुए डरहम के खिलाफ नाबाद 501 रन बनाए थे। उन्होंने बर्मिंघम के मैदान पर 427 गेंदों का सामना करने के बाद 62 चौके और 10 छक्के मारे। लारा के अलावा कोई भी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 500 का आंकड़ा नहीं छू सका।