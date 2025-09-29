एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा लिस्ट में फिसड्डी

अभिषेक शर्मा

भारत के 25 वर्षीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 44.85 के औसत से 314 रन बनाए। उनका जबर्दस्त स्ट्राइक रेट (200.00) रहा। उन्होंने तीन तूफानी अर्धशतकीय पारियां खेलीं। अभिषेक भले ही इस लिस्ट में फिसड्डी हैं लेकिन उन्होंने अनोखा कारनामा अंजाम दिया। वह एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में 300 रन का आंकड़ा छूने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। भारत ने 17वें संस्करण के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर नौवीं बार खिताब जीता।