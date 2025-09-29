TOP 5 Batsmen With Most Runs in a Single Asia Cup Abhishek Sharma At Last Spot in the list एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा लिस्ट में फिसड्डी
एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा लिस्ट में फिसड्डी

अभिषेक शर्मा का एशिया कप 2025 में जमकर बल्ला चला। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। उन्होंने 17वें संस्करण में सबसे ज्यादा बनाए। हालांकि, अभिषेक एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में फिसड्डी हैं।

Md.Akram Mon, 29 Sep 2025 08:02 PM
1/5

सनथ जयसूर्या

एशिया कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सनथ जयसूर्या के नाम दर्ज है। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जयसूर्या ने 2008 में आयोजित हुए एशिया कप में 5 मैचों में 75.60 के औसत से 378 रन बनाए थे। उन्होंने दो शतक और एक अर्धशतक लगाया।

2/5

विराट कोहली

लिस्ट में दूसरे पायदान पर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने एशिया कप 2012 में तीन मैचों में 357 रन जुटाए, जिसमें 119.00 का औसत रहा। कोहली ने दो शतक और एक फिफ्टी जमाई थी।

3/5

शिखर धवन

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 2018 में एशिया कप में 5 मैचों में 342 रन जोड़े थे। उनका 68.40 का औसत रहा। धवन ने दो शतकीय पारियां खेली थीं।

4/5

शोएब मलिक

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने 2004 में आयोजित हुए एशिया कप में पांच मैचों में 316 रन बटोरे। उनका 63.20 का औसत था। मलिक के बल्ले से दो शतक निकले।

5/5

अभिषेक शर्मा&nbsp;

भारत के 25 वर्षीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 44.85 के औसत से 314 रन बनाए। उनका जबर्दस्त स्ट्राइक रेट (200.00) रहा। उन्होंने तीन तूफानी अर्धशतकीय पारियां खेलीं। अभिषेक भले ही इस लिस्ट में फिसड्डी हैं लेकिन उन्होंने अनोखा कारनामा अंजाम दिया। वह एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में 300 रन का आंकड़ा छूने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। भारत ने 17वें संस्करण के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर नौवीं बार खिताब जीता।

