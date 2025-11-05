T20I इतिहास में सबसे ज्यादा चौके मारने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, रोहित और विराट से भी बहुत आगे ये स्टार

बाबर आजम

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके ठोकने का रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम दर्ज है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर ने अभी तक 131 मैचों में 457 चौके जड़े हैं। वह 450 का आंकड़ा छूने वाले इकलौते प्लेयर हैं।