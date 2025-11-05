T20I इतिहास में सबसे ज्यादा चौके मारने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, रोहित और विराट से भी बहुत आगे ये स्टार

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके ठोकने का रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम दर्ज है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर ने अभी तक 131 मैचों में 457 चौके जड़े हैं। वह 450 का आंकड़ा छूने वाले इकलौते प्लेयर हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग हैं। उन्होंने 153 मुकाबलों में 430 चौके जमाए हैं। स्टर्लिंग ने साल 2009 में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था।
दिग्गज रोहित शर्मा ने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 159 मुकाबलों में 383 चौके लगाए। रोहित और बाबर के बीच फिलहाल 74 चौकों का अंतर है। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।
धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली फेहरिस्त में चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने 125 मैचों में 369 चौके ठोके। कोहली और बीच के 88 चौकों का अंतर है। कोहली ने भी टेस्ट और T20I को अलविदा कह दिया है।
इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक 144 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 350 चौके जमाए हैं।