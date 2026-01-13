ICC वनडे रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन नंबर-1 रहने वाले टॉप 5 बल्लेबाज; विराट कोहली नहीं, ये खिलाड़ी 'किंग'

विव रिचर्ड्स

ICC वनडे रैंकिंग में लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर-1 बल्लेबाज रहने का रिकॉर्ड विव रिचर्ड्स के नाम है। वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज रिचर्ड्स लगातार 1748 दिन टॉप पर रहे। उन्होंने यह कारनामा जनवरी 1984 से अक्टूबर 1988 के बीच किया।