T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, रोहित शर्मा नहीं; ये दिग्गज है नंबर-1

विराट कोहली

टी20 एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा चौके जड़ने का रिकॉर्ड भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है। कोहली ने 10 मैचों में 40 चौके लगाए। एशिया कप साल 2016 में पहली बार टी20 फॉर्मेट में आयोजित हुआ था। कोहली टेस्ट और टी20 इंटनरेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं।