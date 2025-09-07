T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, रोहित शर्मा नहीं; ये दिग्गज है नंबर-1

टी20 एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा चौके जड़ने का रिकॉर्ड भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है। कोहली ने 10 मैचों में 40 चौके लगाए। एशिया कप साल 2016 में पहली बार टी20 फॉर्मेट में आयोजित हुआ था। कोहली टेस्ट और टी20 इंटनरेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने टी20 एशिया कप में 9 मुकाबलों में 27 चौके जमाए। रोहित भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं। वह भारतीय वनडे टीम के कप्तान हैं।
हांगकांग के बल्लेबाज बाबर हयात सूची में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में पांच मैच खेलने के बाद 22 चौके ठोके। हांगकांग की टीम आगामी एशिया कप में नहीं खेलेगी।
पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने टी20 एशिया कप में 6 मैचों में 21 चौके जमाए। रिजवान आगामी टू्र्नामेंट में पाकिस्तान के स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मुहम्मद उस्मान ने भी टी20 एशिया कप में 21 चौके जड़े हैं। उन्होंने सात मैचों में ऐसा किया है। यूएई की टीम आगामी टूर्नामेंट में खेलेगी।