टीम की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, सचिन-कोहली से भी आगे ये खिलाड़ी

सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है। मास्टर ब्लास्टर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक 34357 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनके अलावा कोई बल्लेबाज 30 हजार रन का आंकड़ा नहीं छू पाया है। मगर इनमें से 17113 रन ही टीम की जीत में आए हैं।