टीम की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, सचिन-कोहली से भी आगे ये खिलाड़ी

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। वहीं विराट कोहली टॉप-3 में हैं। मगर जब बात टीम की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने की आती है तो इन दोनों से आगे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का नाम आता है। आईए देखते हैं पूरी लिस्ट-
रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 27599 रन दर्ज है जिसमें से 18049 रन उन्होंने भारत की जीत में बनाए हैं।
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है। मास्टर ब्लास्टर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक 34357 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनके अलावा कोई बल्लेबाज 30 हजार रन का आंकड़ा नहीं छू पाया है। मगर इनमें से 17113 रन ही टीम की जीत में आए हैं।
साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने अपने 19 साल लंबे करियर में 25534 रन बनाए, जिसमें 14827 रन टीम की जीत में आए।
श्रीलंका के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज इस लिस्ट में 14605 रनों के साथ पांचवें पायदान पर हैं। संगाकारा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद सर्वाधिक 28016 रन दर्ज हैं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के नाम टीम की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। अपने करियर में 27483 रन बनाने वाले रिकी पोंटिंग के बल्ले से 20140 रन टीम की जीत में निकले।