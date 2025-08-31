हेल्स-पोलार्ड बने क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए खतरा, देखें T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

शोएब मलिक टॉप-5 में

पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज शोएब मलिक टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में 557 मैचों में 13571 रन बनाए हैं। बता दें, मलिक 43 साल के हैं और उन्होंने अभी तक टी20 इंटरनेशनल से अधिकारिक रूप से संन्यास का ऐलान नहीं किया है।