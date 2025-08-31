हेल्स-पोलार्ड बने क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए खतरा, देखें T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

ऐलेक्स हेल्स टी20 में 14 हजार रन का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अब कीरोन पोलार्ट के साथ हेल्स की नजरें टी20 में क्रिस गेल के सर्वाधिक रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने पर होगी।
पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज शोएब मलिक टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में 557 मैचों में 13571 रन बनाए हैं। बता दें, मलिक 43 साल के हैं और उन्होंने अभी तक टी20 इंटरनेशनल से अधिकारिक रूप से संन्यास का ऐलान नहीं किया है।
दुनियाभर की टी20 लीग्स समेत ऑस्ट्रेलिया के लिए धूम मचाने वाले डेविड वॉर्नर 424 मैचों में 13595 रनों के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से तो संन्यास ले लिया है, मगर वह कुछ लीग्स में अभी भी एक्टिव हैं।
इंटरनेशनल और आईपीएल से रिटायरमेंट ले चुके 38 साल के कीरोन पोलार्ड अभी भी दुनियाभर की टी20 लीग्स में धूम मचा रहे हैं। उन्होंने हेल्स से पहले टी20 में 14 हजार रन का आंकड़ा छुआ था। उनके नाम फिलहाल 713 मैचों में 14012 रन दर्ज हैं। उनकी नजरें भी क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर है।
फिलहाल सीपीएल में अपने बल्ले से फैंस का मनोरंजन कर रहे ऐलेक्स हेल्स टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। हेल्स के नाम 509 मैचों में 14024 रन हो गए हैं। हेल्स और गेल में अब ज्यादा रनों का अंतर नहीं रह गया है।
क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके क्रिस गेल के नाम अभी भी टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपने करियर में खेले 463 मैचों में उन्होंने 22 शतकों के साथ 14562 रन बनाए थे। मगर अब लगता है उनके सिर से नंबर-1 का ताज कभी भी छिन सकता है।