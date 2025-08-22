Top 5 batsmen who scored the most centuries in the team victory Virat Kohli Sachin Tendulkar Ricky Ponting टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, सचिन-पोंटिंग नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलटीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, सचिन-पोंटिंग नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1

टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, सचिन-पोंटिंग नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1

इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम की जीत में 50 से भी ज्यादा शतक जड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से दो खिलाड़ी भारतीय हैं। आईए एक नजर डालते हैं टीम की जीत में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में-

Lokesh KheraFri, 22 Aug 2025 07:00 AM
1/6

टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में 50 से ज्यादा शतक लगाए हैं, मगर दुनिया में मात्र तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा शतक टीम की जीत में लगाए हैं। जी हां, हैरानी की बात यह है कि इनमें से दो खिलाड़ी भारतीय हैं। आईए एक नजर पूरी लिस्ट पर डालते हैं।

2/6

हाशिम अमला भी लिस्ट में

साउथ अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला भी लिस्ट में शामिल हैं। अमला ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 55 शतक जड़े जिसमें से 40 टीम की जीत में आए। वह साउथ अफ्रीका के लिए मैच विनर खिलाड़ी थे।

3/6

रोहित शर्मा नंबर-4 पर

भारत की जीत में 40 शतकों का योगदान देने वाले हिटमैन रोहित शर्मा लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। रोहित के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 49 ही शतक हैं जिसमें 40 टीम की जीत में आए हैं। यह आंकड़ा काफी हैरान कर देने वाला है।

4/6

सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर

इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में शतकों का शतक जड़ने वाले सचिन तेंदुलकर दुर्भाग्यपूर्ण इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। सचिन के 100 शतकों में से 53 शतक ही टीम की जीत में आए, वहीं 47 बार सचिन के शतकों पर पानी फिरा।

5/6

रिकी पोंटिंग सचिन तेंदुलकर से भी आगे

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से भी आगे हैं। पोंटिंग ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 71 शतक लगाए जिसमें से 55 टीम की जीत में आए।

6/6

विराट कोहली नंबर-1

रन मशीन विराट कोहली इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले कोहली के नाम अभी 82 सेंचुरी हैं, जिसमें से 58 टीम इंडिया की जीत में आई है। उनसे ज्यादा टीम की जीत में कोई शतक नहीं लगा पाया है।

Virat Kohli Sachin Tendulkar Ricky Ponting Rohit Sharma