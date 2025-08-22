टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, सचिन-पोंटिंग नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1

इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में 50 से ज्यादा शतक लगाए हैं, मगर दुनिया में मात्र तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा शतक टीम की जीत में लगाए हैं। जी हां, हैरानी की बात यह है कि इनमें से दो खिलाड़ी भारतीय हैं। आईए एक नजर पूरी लिस्ट पर डालते हैं।
साउथ अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला भी लिस्ट में शामिल हैं। अमला ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 55 शतक जड़े जिसमें से 40 टीम की जीत में आए। वह साउथ अफ्रीका के लिए मैच विनर खिलाड़ी थे।
भारत की जीत में 40 शतकों का योगदान देने वाले हिटमैन रोहित शर्मा लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। रोहित के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 49 ही शतक हैं जिसमें 40 टीम की जीत में आए हैं। यह आंकड़ा काफी हैरान कर देने वाला है।
इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में शतकों का शतक जड़ने वाले सचिन तेंदुलकर दुर्भाग्यपूर्ण इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। सचिन के 100 शतकों में से 53 शतक ही टीम की जीत में आए, वहीं 47 बार सचिन के शतकों पर पानी फिरा।
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से भी आगे हैं। पोंटिंग ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 71 शतक लगाए जिसमें से 55 टीम की जीत में आए।
रन मशीन विराट कोहली इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले कोहली के नाम अभी 82 सेंचुरी हैं, जिसमें से 58 टीम इंडिया की जीत में आई है। उनसे ज्यादा टीम की जीत में कोई शतक नहीं लगा पाया है।