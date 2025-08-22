टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, सचिन-पोंटिंग नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1

टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में 50 से ज्यादा शतक लगाए हैं, मगर दुनिया में मात्र तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा शतक टीम की जीत में लगाए हैं। जी हां, हैरानी की बात यह है कि इनमें से दो खिलाड़ी भारतीय हैं। आईए एक नजर पूरी लिस्ट पर डालते हैं।