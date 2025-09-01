T20I में भारत की जीत में सबसे ज्यादा प्रतिशत रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, रोहित-कोहली नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1

केएल राहुल नंबर-1

सभी को हैरान करते हुए इस लिस्ट में पहला नाम केएल राहुल का है। राहुल ने अभी तक अपने करियर में 2265 रन बनाए हैं जिसमें टीम की जीत में 83 प्रतिशत रन हैं। हालांकि उनका चयन आगामी एशिया कप में नहीं हुआ है और वह रेगुलर भारतीय टी20 टीम का हिस्सा भी नहीं रहे हैं।