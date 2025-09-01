Top 5 batsmen who scored the highest percentage of runs in India victory in T20I Virat Kohli Rohit Sharma KL Rahul T20I में भारत की जीत में सबसे ज्यादा प्रतिशत रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, रोहित-कोहली नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1
T20I में भारत की जीत में सबसे ज्यादा प्रतिशत रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, रोहित-कोहली नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1

T20I में भारत की जीत में सबसे ज्यादा प्रतिशत रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, रोहित-कोहली नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1

T20I में भारत की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तो रोहित शर्मा के नाम है, मगर जब बात जीत में सबसे ज्यादा प्रतिशत रनों की आती है तो उनके आगे भी एक खिलाड़ी है। इस लिस्ट में हमने कम से कम 1000 T20I रन बनाने वाले खिलाड़ियों को चुना है।

Lokesh KheraMon, 1 Sep 2025 07:23 AM
1/6

विराट कोहली सबसे फिसड्डी

विराट कोहली के नाम T20I में रोहित शर्मा के बाद सर्वाधिक 4188 रन दर्ज है, मगर इनमें से 72.3 प्रतिशत रन भारत की जीत में आए हैं। कोहली लिस्ट में 6ठे पायदान पर हैं।

2/6

सूर्यकुमार यादव का भी नाम

भारतीय T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम भी इस लिस्ट में है, वह भी विराट कोहली से ऊपर 5वें पायादन पर हैं। मिस्टर 360 के नाम से मशूहर इस खिलाड़ी ने अपने करियर में बनाए 2598 में से 75.8 प्रतिशत अंक भारत की जीत में बनाए हैं।

3/6

युवराज सिंह आज भी लिस्ट में

2017 में आखिरी T20I खेलने वाले युवराज सिंह का नाम आज भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। युवी ने अपने करियर में भले ही 1177 रन बनाए थे, मगर इसमें से भारत की जीत में 76.4 रन निकले। वह लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।

4/6

श्रेयस अय्यर तीसरे पायदान पर

भारतीय टी20 टीम से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। जी हां, अय्यर ने अभी तक अपने T20I करियर में 1104 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने 77.3 प्रतिशत रन टीम की जीत में बनाए।

5/6

रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर

भारत के लिए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सर्वाधिक 4231 रन बनाने वाले रोहित शर्मा ने अपने करियर में 82.3 रन टीम की जीत में बनाए हैं। वह लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं।

6/6

केएल राहुल नंबर-1

सभी को हैरान करते हुए इस लिस्ट में पहला नाम केएल राहुल का है। राहुल ने अभी तक अपने करियर में 2265 रन बनाए हैं जिसमें टीम की जीत में 83 प्रतिशत रन हैं। हालांकि उनका चयन आगामी एशिया कप में नहीं हुआ है और वह रेगुलर भारतीय टी20 टीम का हिस्सा भी नहीं रहे हैं।

