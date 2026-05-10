T-20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बैटर, वैभव सूर्यवंशी नंबर-1, पोलार्ड-रोमारियो का भी लिस्ट में नाम

कीरोन पोलार्ड तीसरे स्थान पर

इस सूची में तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के जाने माने क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड का नाम तीसरे स्थान पर है, जिन्होंने 843 गेंदों का सामना करते हुए यह खास उपलब्धि हासिल की थी। वे वैभव सूर्यवंशी से बहुत पीछे नजर आते हैं। एक तरफ जहां वैभव ने सिर्फ 514 गेंदों में 100 छक्के जड़े हैं, वहीं, पोलार्ड ने 843 गेंदों में यह कारनामा किया था।