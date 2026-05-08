IPL 2026 में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बैटर, रजत पाटीदार ने उथल-पुथल कर दी लिस्ट, वैभव सूर्यवंशी कहां?

रजत पाटीदार ने आज के मैच में 6 छक्के जड़े

आईपीएल 2026 के 50वें मुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने 6 छक्के और 3 चौके की मदद से 31 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली। इस पारी के दम पर वे भले ही टीम को जीत नहीं दिला सके लेकिन छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में चौथे नंबर पर पहुंच गए।