ICC वनडे रैंकिंग में टॉप 5 बल्लेबाज, भारतीयों का है जलवा; लिस्ट में सिर्फ एक पाकिस्तानी

शुभमन गिल

ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में फिलहाल शुभमन गिल नंबर-1 हैं। युवा भारतीय बल्लेबाज शुभमन के खाते में 784 रेटिंग अंक हैं। भारत ने आखिरी वनडे मैच मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था लेकिन फिर भी शुभमन का दबदबा बरकरार है।