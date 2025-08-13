Top 5 Batsmen in ICC ODI Rankings Shubman Gill Rohit Sharma Virat Kohli Babar Azam ICC वनडे रैंकिंग में टॉप 5 बल्लेबाज, भारतीयों का है जलवा; लिस्ट में सिर्फ एक पाकिस्तानी
ICC वनडे रैंकिंग में टॉप 5 बल्लेबाज, भारतीयों का है जलवा; लिस्ट में सिर्फ एक पाकिस्तानी

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा बुधवार को जारी की गई ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में बदलाव देखे को मिला। टॉप 5 में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा है। लिस्ट में सिर्फ एक पाकिस्तानी बल्लेबाज शामिल है।

Wed, 13 Aug 2025
शुभमन गिल

ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में फिलहाल शुभमन गिल नंबर-1 हैं। युवा भारतीय बल्लेबाज शुभमन के खाते में 784 रेटिंग अंक हैं। भारत ने आखिरी वनडे मैच मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था लेकिन फिर भी शुभमन का दबदबा बरकरार है।

रोहित शर्मा

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) द्वारा बुधवार (13 अगस्त) को जारी ताजा वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा को एक स्थान का फायदा हुआ। वह अब दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित के 756 अंक हैं।

बाबर आजम

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को अपडेटेड रैंकिंग में एक स्थान का नुकसान हुआ। वह तीसरे नंबर पर खिसके गए हैं। उनके 751 अंक हैं। बाबर हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे।

विराट कोहली

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चौथे स्थान पर बरकरार हैं। उनके 736 रेटिंग अंक हैं। रोहित की तरह कोहली भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वह अब भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलेंगे।

डेरिल मिचेल

आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पांचवें नंबर पर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिचेल हैं। मिचेल के खाते में 720 अंक हैं। उन्होंने अंतिम वनडे मैच अप्रैल 2025 में खेला था।

