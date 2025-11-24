T20I में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज, बाबर आजम ने की विराट कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

डेविड वॉर्नर

इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके डेविड वॉर्नर अभी भी टॉप-5 बल्लेबाजों की इस सूची में मौजूद हैं। वॉर्नर ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 28 अर्धशतक जड़े थे। उनके अलावा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर के नाम भी इस फॉर्मेट में 28 फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड है।