शुभमन गिल के बर्थडे पर जानिए उनके 5 गजब रिकॉर्ड, ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

एक टेस्ट मैच में इतने रन

शुभमन गिल एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में कुल 430 रन जोड़े थे। उनके अलावाई कोई भारतीय 400 का आंकड़ा नहीं छू सका। गिल ओवरऑल लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। उनसे अधिक एक टेस्ट में रन इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम गूच (456) ने जुटाए।