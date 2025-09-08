शुभमन गिल के बर्थडे पर जानिए उनके 5 गजब रिकॉर्ड, ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने यह कमाल 23 साल और 132 दिन की उम्र में किया था। गिल ने 2023 में हैदराबाद के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 149 गेंदों में 208 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने 19 चौके और 9 छक्के जमाए थे।
गिल के नाम किसी एक टेस्ट सीरीज में बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट मैचों में 75.40 के औसत से 754 रन बनाए थे। गिल ओवरऑल कप्तानों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन (810 रन) हैं।
शुभमन गिल एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में कुल 430 रन जोड़े थे। उनके अलावाई कोई भारतीय 400 का आंकड़ा नहीं छू सका। गिल ओवरऑल लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। उनसे अधिक एक टेस्ट में रन इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम गूच (456) ने जुटाए।
गिल के खाते में एक और जबर्दस्त कारनामा है। वह टेस्ट इतिहास में एक मैच में 250+ और 150+ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में 269 रन जबकि दूसरी पारी में 161 रन बनाए थे। भारत ने यह मुकाबला 336 रनों से अपने नाम किया था।
शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दो हजार रन बनाने वाले प्लेयर हैं। उन्होंने 38 वनडे पारियों में यह आंकड़ा छुआ था। गिल के बाद साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला हैं। अमला ने 40 वनडे पारियों में दो हजार रन कंप्लीट किए थे।