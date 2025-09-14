सूर्यकुमार यादव के बर्थडे पर जानिए उनके 5 लाजवाब रिकॉर्ड, ये कमाल करने वाले इकलौते भारतीय

T20I में चार शतक जड़ चुके सूर्या

सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं। वह अभी तक चार सेंचुरी लगा चुके हैं। इंग्लैंड के फिल साल्ट ने भी चार शतक मारे हैं। दोनों से आगे ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। मैक्सवेल और रोहित ने पांच-पांच शतक ठोके हैं। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।