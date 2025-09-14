Top 5 Amazing Records Of Suryakumar Yadav Birthday only Indian to achieve this Stunning feat सूर्यकुमार यादव के बर्थडे पर जानिए उनके 5 लाजवाब रिकॉर्ड, ये कमाल करने वाले इकलौते भारतीय
आज भारतीय टी20 टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव अपना 35वां जन्मदिम मना रहे हैं। उनका जन्म 14 सितंबर 1990 को मुंबई में हुआ था। साल 2021 में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सूर्या ने वनडे की तुलना में टी20 इंटरनेशनल में गजब की छाप छोड़ी है। जानिए, सूर्या के बर्थडे पर उनके 5 लाजवाब रिकॉर्ड।

Md.Akram Sun, 14 Sep 2025 05:07 PM
1/5

सबसे तेज 100 सिक्स लगाने वाले

सूर्यकुमार यादव के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 सिक्स लगाने का भारतीय रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 49 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था। वह ओवरऑल लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। उनसे आगे वेस्टइंडीज के एविन लुईस हैं, जिन्होंने 42 पारियों में 100 सिक्स कंप्लीट किए थे।

2/5

एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक छक्के

सूर्या T20I में एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक छक्के मारने वाले भारतीय हैं। उन्होंने साल 2022 में 68 छक्के जमाए थे। बता दें कि सूर्या ने अब तक अपने करियर में 84 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 147 छक्के ठोके हैं। वह भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में दूसरे सबसे ज्यादा सिक्स उड़ाने वाले प्लेयर हैं।

3/5

ये कमाल करने वाले इकलौते भारतीय

सूर्यकुमार टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में एक हजार रनों का आंकड़ा छूने वाले इकलौते भारतीय हैं। उन्होंने 2022 में 31 मैचों में 1164 रन बटोरे थे। वह ओवरऑल लिस्ट में तीसरे पायदान पर है। फिलहाल, सबसे छोटे फॉर्मेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के नाम है। उन्होंने 2021 में 1326 रन बनाए थे।

4/5

इस मामले में कोहली की बराबरी

सूर्या टी20 अंतरराष्ट्रीय में संयुक्त रूप से सबसे तेज दो हजार रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस मामले में विराट कोहली की बराबरी की। सूर्या और कोहली 56-56 पारियों में दो हजारी बने थे। सूर्या के खाते में अभी 84 मैचों में 2605 रन बनाए। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं।

5/5

T20I में चार शतक जड़ चुके सूर्या

सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं। वह अभी तक चार सेंचुरी लगा चुके हैं। इंग्लैंड के फिल साल्ट ने भी चार शतक मारे हैं। दोनों से आगे ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। मैक्सवेल और रोहित ने पांच-पांच शतक ठोके हैं। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।

