ऋषभ पंत के बर्थडे पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड, ये कमाल करने वाले दुनिया के इकलौते विकेटकीपर

ऋषभ पंत एक टेस्ट मैच में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेटकीपर हैं। उन्होंने 2018 में एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 11 कैच लिए थे। उन्होंने पहली पारी में छह जबकि दूसरी पारी में पांच कैच पकड़े। पंत के अलावा इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर जैक रसेल (1995 में साउथ अफ्रीका के खिालफ) और साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर एबी डिविलियर्स (2013 में पाकिस्तान के खिलाफ) ने भी एक टेस्ट में 11-11 कैच पकड़े।
ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय प्लेयर हैं। वह अब तक 47 टेस्ट मैचों में 90 छक्के लगा चुके हैं। वहीं, भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी 90 छक्के लगाए हैं। हालांकि, सहवाग ने 103 टेस्ट में ऐसा किया।
इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार करने वाले भारतीय विकेटकीपर्स की लिस्ट में ऋषभ पंत फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं। पंत ने अभी तक 154 इंटरनेशनल मैचों में 244 शिकार किए हैं, जिसमें 217 कैच और 27 स्टंपिंग हैं। उनसे आगे नयन मोंगिया (261) और एमएस धोनी (823) हैं।
ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेटकीपर हैं। उन्होंने अब तक अपने करियर में 8 शतक ठोके हैं। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। धोनी ने 109 टेस्ट में 6 सेंचुरी जमाई थीं।
ऋषभ पंत घर के बाहर किसी एक देश में 1000 टेस्ट रन बनाने वाले इकलौते विकेटकीपर हैं। उन्होंने यह कमाल इंग्लैंड में किया है। पंत ने यह आंकड़ा इंग्लैंड दौरे पर चार टेस्ट मैचों में 479 रन बनाने के दौरान छुआ। उन्होंने दौरे पर दो शतकीय जबकि तीन अर्धशथकीय पारियां खेलीं। वह चोटिल होने के कारण पांचवें और अंतिम टेस्ट में नहीं खेले थे। वह तब से ही भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं।