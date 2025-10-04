ऋषभ पंत के बर्थडे पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड, ये कमाल करने वाले दुनिया के इकलौते विकेटकीपर

एक टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच

ऋषभ पंत एक टेस्ट मैच में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेटकीपर हैं। उन्होंने 2018 में एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 11 कैच लिए थे। उन्होंने पहली पारी में छह जबकि दूसरी पारी में पांच कैच पकड़े। पंत के अलावा इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर जैक रसेल (1995 में साउथ अफ्रीका के खिालफ) और साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर एबी डिविलियर्स (2013 में पाकिस्तान के खिलाफ) ने भी एक टेस्ट में 11-11 कैच पकड़े।