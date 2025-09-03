मोहम्मद शमी के बर्थडे पर जानिए उनके 5 हैरतअंगेज रिकॉर्ड, ये कमाल करने वाले दुनिया में इकलौते गेंदबाज

वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के नाम भारत के लिए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 2023 में भारत में आयोजित वर्ल्ड कप में कुल 24 विकेट हासिल किए थे। वह वनडे वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की ओवरऑल लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क (27 विकेट, 2019 में) और ग्लेन मैक्ग्राथ (26 विकेट, 2007 में) हैं।