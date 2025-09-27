IND vs SL मैच में बने 5 धांसू रिकॉर्ड, टीम इंडिया ने सुपर ओवर में जीतते ही रचा इतिहास

भारत के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा टी20 एशिया कप के एक संस्करण में 300 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वह अब तक 6 मैचों में 309 रन बटोर चुके हैं, जिसमें 204.63 का दमदार स्ट्राइक रेट है। अभिषेक ने टी20 एशिया कप के संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान को पछाड़ा है। रिजवान ने 2022 में आजोयित टी20 एशिया कप में 281 रन जोड़े थे। अभिषेक ने दुबई में इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 31 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 61 रन बनाए।
श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस पारियां खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। निसांका ने भारत के खिलाफ शतक जमाया (58 गेंदों में 107) जो उनका टी20 एशिया कप में पांचवां पचास स्कोर था। यह उनका टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला शतक है। वहीं, कोहली ने एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में चार बार 50 प्लस रन बनाए। वह टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।
टीम इंडिया ने श्रीलंका के विरुद्ध सुपर ओवर में जीत हासिल करते ही इतिहास रच डाला। दरअसल, भारत टी20 इंटरनेशनल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा दर्ज करने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। भारत ने 33 टी20 मैचों में श्रीलंका को 23 बार हराया है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 23 शिकस्त दी है। लिस्ट में पाकिस्तान टीम टॉप पर है, जिसने 49 टी20 मैचों में न्यूजीलैंड को 24 बार मात दी। बता दें कि एशिया कप इतिहास में पहली बार सुपर ओवर खेला गया था।
विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने श्रीलंका के सामने 23 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली, जिसमें एक चौका और तीन छक्के शामिल हैं। वह संयुक्त रूप से किसी एक टी20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज बन गए हैं। सैमसन टी20 एशिया कप में अब तक 6 छक्के मार चुके हैं। एमएस धोनी ने 2009 टी20 वर्ल्ड कप और ऋषभ पंत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के जमाए थे।
पथुम निसांका ने एक खास क्लब में एंट्री की है, जिसमें रोहित शर्मा और ब्रेंडन मैकुलम हैं। निसांका टी20 इंटरनेशनल टाई मैच में शतक जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। रोहित ने 2024 में बेंगलुरु में अफगानिस्तान के खिलाफ टाई मैच में 69 गेंदों में नाबाद 121 रन बनाए थे। वहीं, न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मैकुलम ने 2010 में क्राइस्टचर्च में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टाई मुकाबले में 56 गेंदों में नाबाद 116 रनों की पारी खेली थी। इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच की बात करें तो सूर्या ब्रिगेड ने 202/5 का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका ने निसांका की शतक की मदद से निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 205 रन जुटाए। ऐसे में मैच का रिजल्ट सुपर ओवर में निकला, जो भारत के पक्ष में रहा।