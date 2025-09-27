IND vs SL मैच में बने 5 धांसू रिकॉर्ड, टीम इंडिया ने सुपर ओवर में जीतते ही रचा इतिहास

रोहित के क्लब में निसांका

पथुम निसांका ने एक खास क्लब में एंट्री की है, जिसमें रोहित शर्मा और ब्रेंडन मैकुलम हैं। निसांका टी20 इंटरनेशनल टाई मैच में शतक जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। रोहित ने 2024 में बेंगलुरु में अफगानिस्तान के खिलाफ टाई मैच में 69 गेंदों में नाबाद 121 रन बनाए थे। वहीं, न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मैकुलम ने 2010 में क्राइस्टचर्च में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टाई मुकाबले में 56 गेंदों में नाबाद 116 रनों की पारी खेली थी। इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच की बात करें तो सूर्या ब्रिगेड ने 202/5 का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका ने निसांका की शतक की मदद से निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 205 रन जुटाए। ऐसे में मैच का रिजल्ट सुपर ओवर में निकला, जो भारत के पक्ष में रहा।