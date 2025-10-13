भारत में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 4 गेंदबाज, हरभजन को पछाड़ तीसरे नंबर पर पहुंचे रविंद्र जडेजा

रविंद्र जडेजा

भारत में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वालों की लिस्ट में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अब हरभजन सिंह को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। उनके नाम भारतीय सरजमीं पर 377 अंतरराष्ट्रीय विकेट दर्ज हो गए हैं। जडेजा ने भारतीय सरजमीं पर अब तक 51 टेस्ट में 246 विकेट लिए हैं। इसी तरह भारत में खेले गए 81 वनडे मैचों में उनके नाम 117 विकेट दर्ज हैं। टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके जडेजा ने भारत में इस फॉर्मेट में 20 मैच खेले थे जिनमें उन्होंने 14 विकेट लिए।