Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलभारत में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 4 गेंदबाज, हरभजन को पछाड़ तीसरे नंबर पर पहुंचे रविंद्र जडेजा

भारत में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 4 गेंदबाज, हरभजन को पछाड़ तीसरे नंबर पर पहुंचे रविंद्र जडेजा

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक अहम उपलब्धि हासिल की। वह भारत में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को पछाड़कर ये उपलब्धि अपने नाम की है।

Chandra Prakash PandeyMon, 13 Oct 2025 10:26 PM
1/4

अनिल कुंबले

भारत में खेले गए अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले के नाम है। उन्होंने टेस्ट और ओडीआई को मिलाकर भारत में 476 विकेट लिए हैं। उनके नाम भारतीय सरजमीं पर टेस्ट में 350 विकेट और ओडीआई में 126 विकेट दर्ज हैं।

2/4

रविचंद्रन अश्विन

भारत में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन हैं। वह इस मामले में अनिल कुंबले से सिर्फ एक विकेट ही पीछे हैं। अश्विन के नाम भारतीय सरजमीं पर 475 अंतरराष्ट्रीय विकेट दर्ज हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों ही फॉर्मेट में खेले हैं। उनके नाम भारत में 65 टेस्ट में 383 विकेट दर्ज हैं। 45 ओडीआई में 70 और 21 टी 20 इंटरनेशनल में 22 विकेट हैं।

3/4

रविंद्र जडेजा

भारत में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वालों की लिस्ट में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अब हरभजन सिंह को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। उनके नाम भारतीय सरजमीं पर 377 अंतरराष्ट्रीय विकेट दर्ज हो गए हैं। जडेजा ने भारतीय सरजमीं पर अब तक 51 टेस्ट में 246 विकेट लिए हैं। इसी तरह भारत में खेले गए 81 वनडे मैचों में उनके नाम 117 विकेट दर्ज हैं। टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके जडेजा ने भारत में इस फॉर्मेट में 20 मैच खेले थे जिनमें उन्होंने 14 विकेट लिए।

4/4

हरभजन सिंह

भारत में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में हरभजन सिंह चौथे पायदान पर हैं। उनके नाम भारतीय सरजमीं पर 376 अंतरराष्ट्रीय विकेट दर्ज हैं।

Ravindra Jadeja India Vs West Indies Anil Kumble R Ashwin Harbhajan Singh