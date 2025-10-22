IPL की सबसे अमीर टीम कौन सी है और टॉप 10 में कौन सी टीम किस नंबर पर है? जानिए सभी की ब्रांड वैल्यू

IPL टीमों की अक्टूबर 2025 के दौरान की ब्रांड वैल्यू सामने आ चुकी है। कौन सी टीम टॉप पर है और कौन सी टीम सबसे आखिरी पायदान पर है? ये जान लीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके को ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ में घाटा हुआ है। आईपीएल 2025 ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट होउलिहान लोके द्वारा जारी की गई है।
अक्टूबर 2025 की ब्रांड वैल्यू के आधार पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी सबसे अमीर है। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 269 मिलियन यूएस डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में 2,358 करोड़ रुपये होगी। ईयर-ऑन-ईयर आरसीबी ने 18.5 फीसदी की ग्रोथ हासिल की है।
मुंबई इंडियंस इस महीने ब्रांड वैल्यू के आधार पर दूसरी सबसे अमीर टीम है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 242 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 2121 करोड़ रुपये है। एमआई की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ 18.6% हुई है। दशकों बाद एमआई ने नंबर 2 की कुर्सी हासिल की है।
आईपीएल की सबसे प्रतिष्ठित टीमों में शामिल चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) लगभग दस सालों में पहली बार तीसरे स्थान पर खिसक गई है। उनकी ब्रांड वैल्यू में मामूली वृद्धि हुई और यह 235 मिलियन डॉलर रही, जो 1.7% की वृद्धि दर्शाती है - जो शीर्ष तीन टीमों में सबसे धीमी है। भारतीय मुद्रा में ये वैल्यू करीब 2060 करोड़ रुपये होगी।
तीन बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर चौथे नंबर पर है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 227 मिलियन यूएस डॉलर (1990 करोड़ रुपये) है। ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ केकेआर की 5.1 फीसदी है।
सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच अक्टूबर 2025 में ब्रांड वैल्यू के मामले में पांचवें नंबर पर है। 154 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 1355 करोड़ रुपये ब्रांड वैल्यूएशन एसआरएच की है। ग्रोथ इस फ्रेंचाइजी की 16.7 फीसदी की दर से हुई है।
आईपीएल की छठी सबसे अमीर फ्रेंचाइजी इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 152 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 1332 करोड़ रुपये है। 16 फीसदी की ग्रोथ इस टीम ने हासिल की है।
राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू 146 मिलियन यूएस डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में 1280 करोड़ रुपये बैठती है। इस फ्रेंचाइजी ने साल-दर-साल 9.8 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है।
आईपीएल का एक खिताब जीत चुकी गुजरात टाइटन्स आठवें नंबर पर है, जिसने 2008 से आईपीएल खेल रही फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स को पछाड़ रखा है। 142 मिलियन यूएस डॉलर इस फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू है, जो भारतीय मुद्रा में 1245 करोड़ बैठती है। ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ इस टीम की 14.5 प्रतिशत से हुई है।
पंजाब किंग्स जीटी से बहुत पीछे नहीं है। 141 मिलियन यूएस डॉलर की ब्रांड वैल्यू पीबीकेएस की है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 1237 करोड़ रुपये बैठती है। 39.6 फीसदी से इस फ्रेंचाइजी ने ग्रोथ की है। इस साल की फाइनलिस्ट भी पंजाब की टीम थी।
लखनऊ सुपर जायंट्स भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो भले ही 10वें पायदान पर है, लेकिन ग्रोथ के मामले में 34.1 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। एलएसजी की ब्रांड वैल्यू अब 122 मिलियन यूएस डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में 1073 करोड़ रुपये के आसपास है।