IPL की सबसे अमीर टीम कौन सी है और टॉप 10 में कौन सी टीम किस नंबर पर है? जानिए सभी की ब्रांड वैल्यू

चेन्नई सुपर किंग्स को भारी नुकसान

आईपीएल की सबसे प्रतिष्ठित टीमों में शामिल चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) लगभग दस सालों में पहली बार तीसरे स्थान पर खिसक गई है। उनकी ब्रांड वैल्यू में मामूली वृद्धि हुई और यह 235 मिलियन डॉलर रही, जो 1.7% की वृद्धि दर्शाती है - जो शीर्ष तीन टीमों में सबसे धीमी है। भारतीय मुद्रा में ये वैल्यू करीब 2060 करोड़ रुपये होगी।