2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 खिलाड़ी, छिनते-छिनते बची शुभमन गिल की नंबर-1 की कुर्सी

सलमान आगा ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में शामिल है। उन्होंने इस साल पाकिस्तान के लिए सभी मैच खेले हैं और वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बने हैं। उन्होंने इस साल 56 मैचों में 1569 रन बनाए हैं।