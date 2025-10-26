IND vs AUS वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 खिलाड़ी, गिल के आगे कोहली; रोहित शर्मा ने किया सबको हैरान

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीन मैच की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए। वहीं पहले दो वनडे में 0 पर आउट होने के बावजूद विराट कोहली इस लिस्ट में कप्तान शुभमन गिल से आगे रहे।
मैथ्यू शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 112 रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, वहीं ऑलओवर लिस्ट में वह रोहित शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर हैं। उनके अलावा मेट रेनशॉ ऑस्ट्रेलिया के अन्य बल्लेबाज रहे जिन्होंने इस सीरीज में 100 रन का आंकड़ा पार किया। रेनशॉ ने 3 मैचों में 107 रन बनाए।
श्रेयस अय्यर को तीसरे वनडे में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, मगर भारतीय उप-कप्तान ने पहले दो वनडे में 72 रन बनाए और वह विराट कोहली के बाद 8वें नंबर पर रहे। वहीं केएल राहुल 49 रनों के साथ टॉप-10 में हैं।
एडिलेड वनडे में अर्धशतक और सिडनी में शतक लगाकर रोहित शर्मा IND vs AUS वनडे सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। 3 मैच की इस सीरीज में उन्होंने 101 की औसत के साथ 202 रन बनाए। उनके अलावा कोई बल्लेबाज 150 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया।
पहले दो वनडे में 0 पर आउट होने के बावजूद विराट कोहली टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में हैं। कोहली ने सिडनी वनडे में नाबाद 74 रन बनाए और वह ऑलओवर लिस्ट में 7वें नंबर पर रहे। वहीं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में वह तीसरे नंबर पर हैं।
IND vs AUS वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में अक्षर पटेल 75 रनों के साथ 6ठे पायदान पर रहे। अक्षर ने दिखाया है कि वह गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी बड़ा योगदान दे सकते हैं।
बतौर वनडे कप्तान डेब्यू सीरीज में शुभमन गिल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। तीन मैच की इस वनडे सीरीज में वह कुल 43 रन ही बना सके। गिल से ज्यादा रन तो विराट कोहली ने एक ही पारी में बना दिए।
मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड की ओपनिंग जोड़ी IND vs AUS वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप-10 में रही। मार्श जहां 98 रनों के साथ चौथे नंबर पर रहे, वहीं हेड 65 रनों के साथ 9वें पायदान पर हैं।