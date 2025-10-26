IND vs AUS वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 खिलाड़ी, गिल के आगे कोहली; रोहित शर्मा ने किया सबको हैरान

मैथ्यू शॉर्ट चमके

मैथ्यू शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 112 रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, वहीं ऑलओवर लिस्ट में वह रोहित शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर हैं। उनके अलावा मेट रेनशॉ ऑस्ट्रेलिया के अन्य बल्लेबाज रहे जिन्होंने इस सीरीज में 100 रन का आंकड़ा पार किया। रेनशॉ ने 3 मैचों में 107 रन बनाए।