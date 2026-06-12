शकीरा ने लगाए फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में चार चांद; पहले मैच में गोल से ज्यादा मिले रेड कार्ड

शकीरा ने जीता दिल

शकीरा ने 15 साल पहले 2010 में फीफा विश्वकप के लिए 'वाका वाका' गाना पेश किया था और इस बार शकीरा ने इस वैश्विक टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच से पहले अपना नया गाना 'दाई दाई' पेश किया। जे बाल्विन, टायला समेत कई अन्य कलाकारों ने भी मंच पर धमाल मचाया।