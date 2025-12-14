2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप 10 क्रिकेटर, लिस्ट में विराट कोहली से आगे पाकिस्तानी

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने 14 मैचों में 50.00 के औसत से 650 रन जुटाए। उन्होंने दो शतक और चार अर्धशतक जमाए। अनुभवी ऑलरांडर दसवें पायदान पर हैं। उन्होंने 2025 में 14 वनडे मुकाबलों में 604 रन बटोरे। उनका औसत 43.14 का है।