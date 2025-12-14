2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप 10 क्रिकेटर, लिस्ट में विराट कोहली से आगे पाकिस्तानी

2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का कारनामा इंग्लैंड के जो रूट ने अंजाम दिया। उन्होंने 15 मैचों में 57.71 के औसत से 808 रन बनाए। रूट के बल्ले से तीन शतक और चार अर्धशतक निकले।
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने 2025 में 17 वनडे मुकाबलों में 761 रन जुटाए, जिसमें 54.35 का औसत रहा। सूची में तीसरे नंबर पर स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंसे हैं। उन्होंने 11 मैचों में 73.50 के औसत से 735 र जोड़े।
साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रीट्जके ने 12 वनडे मैचों में 706 रन बनाए, जिसमें 64.18 का औसत है। वेस्टइंडीज के कप्तान और विकेटकीपर शाई होप ने 15 मुकाबलों में 697 रन बटोरे। उनका औसत 55.83 का है।
फेहरिस्त में पाकिस्तान के सलमान अली आगा छठे स्थान पर हैं। उन्होंने 17 वनडे में 667 रन बनाए, जिसमें 47.64 का औसत रहा। उनके बाद अमेरिका के मिलिंद कुमार हैं। मिलिंद ने 12 मुकाबलों में 81.50 के औसत से 652 रन जोड़े।
भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट में आठवें नंबर पर हैं। कोहली ने 2025 में 13 वनडे मैच खेलने के बाद 651 रन बनाए। उनका औसत 65.10 का रहा। कोहली के बल्ले से तीन शतकीय और चार अर्धशतकीय पारियां निकलीं।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने 14 मैचों में 50.00 के औसत से 650 रन जुटाए। उन्होंने दो शतक और चार अर्धशतक जमाए। अनुभवी ऑलरांडर दसवें पायदान पर हैं। उन्होंने 2025 में 14 वनडे मुकाबलों में 604 रन बटोरे। उनका औसत 43.14 का है।