2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज, मिचेल स्टार्क ने किया कमाल; बुमराह का आगे सिराज

मिचेल स्टार्क नंबर-1

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। एडिलेड टेस्ट में 4 विकेट लेकर वह इस साल 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 2025 में 51 विकेट चटकाए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया को इस साल बॉक्सिंग डे टेस्ट और खेलना है।