भारत की जीत में सबसे ज्यादा प्रतिशत रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, सचिन-कोहली नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1

आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा प्रतिशत रन भारत की जीत में बनाए। इस लिस्ट में उन दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कम से कम 10 हजार रन बनाए है।

Lokesh KheraMon, 18 Aug 2025 07:05 AM
1/11

भारत की जीत में सबसे ज्यादा प्रतिशत रन बनाने वाले बल्लेबाज

2/11

राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़ इस सूची में 10वें नंबर पर आते हैं। उन्होंने अपने करियर में सभी फॉर्मेट में मिलाकर 24,064 रन बनाए हैं। इनमें से 10,860 रन भारत की जीत में आए, जिससे उनका प्रतिशत 45.13 का बैठता है।

3/11

सौरव गांगुली

नौवें नंबर पर सौरव गांगुली हैं। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 18,433 रन बनाए हैं। इनमें से 9,102 रन भारत की जीत के दौरान बने और उनका प्रतिशत 49.38 है।

4/11

सचिन तेंदुलकर 8वें नंबर पर

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34,357 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, मगर दुर्भाग्य से भारत की जीत में इनमें से 17,113 रन ही आएं। महज 49.81 प्रतिशत के साथ वह लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं।

5/11

एमएस धोनी

7वें नंबर पर महान कप्तान एमएस धोनी हैं जिन्होंने अपने भारतीय करियर में 17,092 रन बनाए हैं। इनमें से 9,145 रन उन्होंने जीत में बनाए। भारत की जीत में उनके रनों का प्रतिशत 53.50 का बैठता है।

6/11

वीरेंद्र सहवाग

55.48 प्रतिशत के साथ पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का नाम 6ठे नंबर पर है। सहवाग ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 16,892 रन बनाए हैं। इनमें से 9,372 रन भारत की जीत में आए।

7/11

गौतम गंभीर टॉप-5 में

पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर 60.06 प्रतिशत रनों के साथ इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। भारत के लिए उनके 10,324 रनों में से 6,201 रन जीत के दौरान आए हैं।

8/11

युवराज सिंह

युवराज सिंह चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 11,686 रन बनाए हैं। इनमें से 7,576 रन भारत की जीत में आए। उनका प्रतिशत 64.83 का है।

9/11

शिखर धवन

मिस्टर आईसीसी के नाम से मशहूर शिखर धवन 65.14 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भारत के लिए 10,867 रन बनाए, जिसमें से 7,079 रन जीत में आए।

10/11

विराट कोहली टॉप-2 में

विराट कोहली इस सूची में शामिल दो एक्टिव भारतीय क्रिकेटरों में से एक हैं और वह मौजूदा लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक सभी फॉर्मेट में मिलाकर 27,599 रन बनाए हैं। जिसमें 18,049 रन उन्होंने जीत में बनाए। ऐसे में उनका प्रतिशत 65.40 का निकलता है।

11/11

रोहित शर्मा नंबर-1

हिटमैन रोहित शर्मा 72.34 प्रतिशत रनों के साथ इस लिस्ट के टॉप पर हैं। अब तक, उन्होंने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में 19,700 रन बनाए हैं। जिसमें 14,251 रन भारत की जीत में आए। रोहित टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, वह अब सिर्फ वनडे में ही एक्टिव हैं।

Sachin Tendulkar Virat Kohli Rohit Sharma Ms Dhoni Yuvraj Singh Rahul Dravid Sourav Ganguly Shikhar Dhawan