भारत की जीत में सबसे ज्यादा प्रतिशत रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, सचिन-कोहली नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1

रोहित शर्मा नंबर-1

हिटमैन रोहित शर्मा 72.34 प्रतिशत रनों के साथ इस लिस्ट के टॉप पर हैं। अब तक, उन्होंने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में 19,700 रन बनाए हैं। जिसमें 14,251 रन भारत की जीत में आए। रोहित टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, वह अब सिर्फ वनडे में ही एक्टिव हैं।