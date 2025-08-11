टिम डेविड ने तोड़ा सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड, देखें T20I में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

गजब की फॉर्म में हैं टिम डेविड

टिम डेविड इस समय गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने पहले T20I में भी तबाही मचाई। इसी के साथ वह T20I में 1000 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के मामले में सूर्यकुमार यादव से आगे निकल गए हैं।