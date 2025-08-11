टिम डेविड ने तोड़ा सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड, देखें T20I में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

टिम डेविड इस समय गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने पहले T20I में भी तबाही मचाई। इसी के साथ वह T20I में 1000 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के मामले में सूर्यकुमार यादव से आगे निकल गए हैं।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I के बाद टिम डेविड के नाम 58 T20I मैचों में 1416 रन हो गए हैं। यह रन उन्होंने 167.37 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। वहीं सूर्यकुमार यादव का करियर स्ट्राइक रेट 167.07 का है।
भारतीय T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव इसी के साथ सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 1000 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं। उन्होंने अभी तक खेले 83 मैचों में 167.07 के स्ट्राइक रेट के साथ 2598 रन बनाए हैं।
इंग्लैंड के स्टार सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट 164.32 के स्ट्राइक रेट के साथ इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने अभी तक अपने करियर में 43 T20I मैच खेले हैं जिसमें 1193 रन बनाए हैं।
वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल जो अब T20I क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, उनका नाम भी लिस्ट में मौजूद हैं। रसेल ने अपने T20I करियर में खेले 86 मैचों में 1193 रन 163.79 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं।
न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन 163.27 के स्ट्राइक रेट के साथ पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने अभी तक खेले 52 मैचों में 1285 रन बनाए हैं।