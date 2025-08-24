Three players scoring 100s for a team in an ODI innings south africa england and now australia join the list वनडे में एक पारी में शतक लगाने वाले तीन बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीका का रहा है जलवा
वनडे में एक पारी में शतक लगाने वाले तीन बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीका का रहा है जलवा

ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 50 ओवर में 431 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस दौरान 3 बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 5 बार ऐसा हो चुका है, जब एक पारी के दौरान तीन खिलाड़ियों ने शतक लगाया हो। अफ्रीका ने 3 और ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड ने 1-1 बार ये कारनामा किया।

Himanshu SinghSun, 24 Aug 2025 03:37 PM
दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2015 में ये उपलब्धि हासिल की थी। उस मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए हाशिम अमला (153), रिली रोसो (128) और एबी डिविलियर्स (149) ने शतक लगाया था। अफ्रीका ने ये मैच 148 रनों से जीता था।

एबी डिविलियर्स

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने एक बार फिर 2015 में ही भारत के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। वानखेड़े स्टेडियम में सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (109), फाफ डुप्लेसी (133) और एबी डिविलियर्स (119) ने शतकीय पारी खेली थी। अफ्रीका ने इस मैच में 214 रनों से जीत हासिल की थी।

इंग्लैंड बनाम नीदरलैंड

इस लिस्ट में इंग्लैंड की टीम तीसरे नंबर पर है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने नीदरलैंड के खिलाफ 2022 में एक ही पारी में तीन शतक जड़े थे। इंग्लैंड के लिए फिल सॉल्ट (122), डेविड मलान (125) और जोस बटलर ने नाबाद 162 रन की पारी खेली थी। इंग्लैंड ने ये मुकाबला 232 रनों से जीता था।

क्विंटन डिकॉक

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे विश्व कप मुकाबले में ये कारनामा फिर किया था। दिल्ली में खेले गए मैच में अफ्रीका की ओर से क्विंटन डिकॉक (100), रासी डुसेन (108) और एडन मार्करम (106) ने शतक बनाया था। दक्षिण अफ्रीका ने ये मैच 102 रन से जीता था।

ट्रेविस हेड, मार्श

ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में रनों की बरसात की। ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कैरमन ग्रीन ने शतकीय पारी खेली। हेड ने 142, मिचेल मार्श ने 100 और कैमरन ग्रीन ने ताबड़तोड़ 118 रन का योगदान दिया। पहली बार ऑस्ट्रेलिया के तीन बल्लेबाजों ने एक पारी में शतक लगाया है।

