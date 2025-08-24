वनडे में एक पारी में शतक लगाने वाले तीन बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीका का रहा है जलवा

इंग्लैंड बनाम नीदरलैंड

इस लिस्ट में इंग्लैंड की टीम तीसरे नंबर पर है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने नीदरलैंड के खिलाफ 2022 में एक ही पारी में तीन शतक जड़े थे। इंग्लैंड के लिए फिल सॉल्ट (122), डेविड मलान (125) और जोस बटलर ने नाबाद 162 रन की पारी खेली थी। इंग्लैंड ने ये मुकाबला 232 रनों से जीता था।