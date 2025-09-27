ये हैं एशिया कप फाइनल में सबसे ज्यादा बार भिड़ने वाली टीमें, भारत-पाकिस्तान का 41 साल का सूखा खत्म

41 साल का सूखा खत्म

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम और सलमान आगा के नेतृत्व वाली पाकिस्तान टीम की रविवार को एशिया कप 2025 फाइनल में टक्कर होगी। यह मैच दुबई के मैदान पर होगा। इसी के साथ 41 साल का सूखा खत्म हो गया। दरअसल, दोनों टीमें एशिया कप इतिहास में पहली बार आपस में खिताबी मुकाबला खेलेंगी। साल 1984 से टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा लेकिन पिछले 16 संस्करण में चिर प्रतिद्विंदी टीमों ने कभी आपस में फाइनल नहीं खेला था। भारतीय टीम दुबई में पाकिस्तान को रौंदकर नौवीं बार एशिया कप खिताब जीतने उतरेगी।