टीम इंडिया के लिए T20I डेब्यू करने के बाद गुमनामी के अंधेरे में खो गए ये 5 प्लेयर, जानिए उनके नाम

भारत के गुमनाम T20I प्लेयर

भारत के लिए वैसे तो अब तक एक दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने भारत के लिए सिर्फ एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है, लेकिन उनमें पांच क्रिकेटर ऐसे हैं, जो गुमनाम हैं। कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने एक ही इंटरनेशनल मैच खेला है और वह भी टी20 मैच ही था। उनके बारे में जा जान लीजिए।