टीम इंडिया के लिए T20I डेब्यू करने के बाद गुमनामी के अंधेरे में खो गए ये 5 प्लेयर, जानिए उनके नाम

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेलकर ही अपने करियर का इतिश्री कर लिया। आज हम आपको ऐसे ही 5 खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, जो एक मैच के बाद गुमनामी में खो गए।

Vikash GaurThu, 28 Aug 2025 02:41 PM
भारत के गुमनाम T20I प्लेयर

भारत के लिए वैसे तो अब तक एक दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने भारत के लिए सिर्फ एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है, लेकिन उनमें पांच क्रिकेटर ऐसे हैं, जो गुमनाम हैं। कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने एक ही इंटरनेशनल मैच खेला है और वह भी टी20 मैच ही था। उनके बारे में जा जान लीजिए।

डेब्यू और करियर खत्म

कर्नाटक के श्रीनाथ अरविंद ने महज एक टी20 इंटरनेशनल मैच भारत के लिए खेला है। इसके अलावा उन्होंने कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला। वे गेंदबाज थे और उस मैच में 1 विकेट लिया था और 12 के इकॉनमी रेट से रन लुटाए थे।

आए रसूल और गए रसूल

जम्मू-कश्मीर के परवेज रसूल ने भी भारत के लिए सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है, जो 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ था। वे आज क्रिकेट की दुनिया में गुमनाम हैं। एक वनडे इंटरनेशनल मैच भी उन्होंने 2014 में खेला था।

2 साल में करियर में खत्म

यूपी के गाजियाबाद में जन्मे सुदीप त्यागी भी उन गुमनाम क्रिकेटरों में शामिल हैं, जिन्होंने भारत के लिए एक टी20 मैच ही खेला है। हालांकि, चार वनडे इंटरनेशनल मैच भी उन्होंने खेले थे, 2009 से 2010 तक उनका करियर शुरू होकर खत्म हो गया था।

तीनों फॉर्मेट में डेब्यू

एस बद्रीनाथ ने वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन वे सिर्फ एक ही टी20 मैच भारत के लिए खेल पाए। 2 टेस्ट और सात वनडे भी उन्होंने खेले हैं। हालांकि, 95 आईपीएल मैच और सैकड़ों घरेलू मैच उन्होंने खेले थे।

पहला ही बना आखिरी मैच

दिनेश मोंगिया उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने भारत के लिए पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था। उनके लिए यही आखिरी मुकाबला भी था। हालांकि, 57 वनडे मैच उन्होंने खेले थे, लेकिन आज की जेनरेशन के लिए वे गुमनाम ही हैं।

