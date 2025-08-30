These 5 Indian cricketers were swallowed by the darkness of obscurity After Making ODI debut didnt get a second chance वनडे डेब्यू के बाद इन 5 भारतीय क्रिकेटर को निगल गया गुमनामी का अंधेरा, तीन तो दूसरे चांस को तरसे
टीम इंडिया में ना सिर्फ जगह बनाना कठिन है बल्कि टिके रहने भी मुश्किल है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जो भारत के लिए केवल एक वनडे मैच ही खेल पाए। चलिए, आपको उन 5 भारतीय क्रिकेटर के बारे में बताते हैं, जिन्हें वनडे डेब्यू के बाद गुमनामी का अंधेरा निगल गया। लिस्ट में शामिल तीन प्लेयर तो दूसरे चांस को तरस गए।

Md.Akram Sat, 30 Aug 2025 04:22 PM
1/5

डोडा गणेश

पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक ही वनडे मैच खेल पाए। उन्होंने 1997 में इंटरनेशनल डेब्यू किया और उसी साल गुमनामी का अंधेरा निगल गया। उन्होंने एक वनडे के अलावा चार टेस्ट भी खेले। उन्होंने कुल 6 विकेट चटकाए।

2/5

फैज फजल

पूर्व बल्लेबाज फैज फजल ने 2016 में भारत के लिए वनडे डेब्यू किया और फिर उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर चांस नहीं मिला। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू मैच में 55 रनों की पारी खेली थी। यह फजल का एकमात्र इंटरनेशनल मुकाबला रहा।

3/5

नमन ओझा

पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज नमन ओझा भी वनडे डेब्यू के बाद गुमनामी के अंधेरे में खो गए। उन्होंने 2010 में श्रीलंका के खिलाफ एकमात्र वनडे में महज एक रन बनाया। उन्होंने 2015 में टेस्ट डेब्यू भी किया लेकिन फिर कभी चांस नहीं मिला।

4/5

पंकज धर्माणी

पंकज धर्माणी ने अपने करियर में सिर्फ एक इंटरनेशनल मैच खेला। उन्होंने 1996 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध वनडे डेब्यू किया था। पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पंकज ने मैच में 8 रन बनाए थे।

5/5

अभिजीत काले

लिस्ट में पांचवां नाम अभिजीत काले का है। पूर्व बल्लेबाज अभिजीत को भी एक इंटरनेशनल मैच के बाद गुमनामी का अंधेरा निगल गया। उन्होंने 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू में सिर्फ 10 रन बनाए थे।

