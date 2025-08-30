वनडे डेब्यू के बाद इन 5 भारतीय क्रिकेटर को निगल गया गुमनामी का अंधेरा, तीन तो दूसरे चांस को तरसे

डोडा गणेश

पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक ही वनडे मैच खेल पाए। उन्होंने 1997 में इंटरनेशनल डेब्यू किया और उसी साल गुमनामी का अंधेरा निगल गया। उन्होंने एक वनडे के अलावा चार टेस्ट भी खेले। उन्होंने कुल 6 विकेट चटकाए।